Grandes empresas querem “aproveitar a crise” para lançar “um novo paradigma de desenvolvimento sustentável”

Na sequência da crise de "obrigou o país a uma paragem quase total e súbita" em muitos setores, os líderes e gestores de quatro dezenas de grandes empresas assinam um manifesto que defende a "transformação do nosso modelo de desenvolvimento, no sentido de assegurar a sua sustentabilidade social e ambiental, a par da económica".





Num manifesto que promove objetivos gerais, mais do que medidas concretas, presidentes executivos, diretores e administradores consideram que "a resposta a esta crise deve valorizar o investimento e o emprego, enquanto promove uma sociedade mais inclusiva e mantém o rumo traçado no sentido da transição para economias e sociedades de menor intensidade carbónica e que garantam os equilíbrios da biosfera".





"Por outro lado, tem de contribuir para conter o impacto nas finanças públicas da quebra da atividade económica, e tirar partido das oportunidades para Portugal dos reequilíbrios da economia global e europeia", acrescentam.





Assim, em nome do BCP, da Sonae, da Tabaqueira, da Galp, da Navigator, da Euronext, da PLMJ, da Brisa, da Corticeira Amorim, entre muitas outras grandes empresas (num total de 64), os signatários "declaram ter a ambição de contribuir" para um modelo de desenvolvimento baseado em cinco ideias:

* Promoção do desenvolvimento sustentável e inclusivo, com especial incidência na implementação coletiva dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e do Acordo de Paris sobre o clima, na requalificação das pessoas e na transição digital e tecnológica;

* Promoção do crescimento, para criação do valor indispensável que garanta o bem-estar e a segurança de todos os portugueses. Deve procurar-se aproveitar as oportunidades decorrentes do Pacto Ecológico Europeu e de outros mecanismos de acesso ao investimento, mas, também, capitalizar no posicionamento geoeconómico de Portugal, como fator de competitividade da economia e como fator de diversificação dos respetivos setores estratégicos e de criação de novas atividades exportadoras;

* Busca da eficiência, na gestão dos recursos naturais e financeiros de que Portugal dispõe, com foco na respetiva produtividade, na preservação do capital natural, na adoção de tecnologias e sistemas inteligentes, na redução dos impactes ambientais, na promoção da economia circular e, ainda, na promoção da adoção de novos comportamentos mais responsáveis por parte dos consumidores e da sociedade;

* Reforço da resiliência, através da integração das políticas públicas e da iniciativa privada, em processos colaborativos, na prossecução de objetivos de longo prazo, que assegurem a adaptação aos desafios da sustentabilidade e que, ao mesmo tempo, valorizem o emprego e o acesso ao rendimento e à qualidade de vida. A segurança dos processos e das cadeias de valor é, ainda, uma nova realidade a integrar nesta perspetiva;

* Reforço da cidadania corporativa, através do fortalecimento da responsabilidade social como fator de equilíbrio, agindo em benefício da sociedade como um todo e contribuindo para a comunidade, dando especial atenção às ameaças aos direitos humanos e reconhecendo a responsabilidade coletiva para proteger os mais vulneráveis, através da contribuição para as respostas sociais e de saúde, em Portugal e no mundo.



Leia o Manifesto na íntegra