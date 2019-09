Grécia avança com programa de 9 mil milhões para ajudar a banca

O Governo grego pretende avançar com um programa de garantias de Estado no valor de 9 mil milhões de euros para que banca do país acelere a redução do crédito malparado.





Citando várias fontes, a Bloomberg avança que o programa será similar ao que foi implementado com sucesso em Itália. Contudo, terá ainda de ser aprovado pelas autoridades europeias, pois implica ajudas de Estado, sendo de esperar uma decisão da Comissão Europeia no espaço de poucas semanas.