Miguel Baltazar

A greve de hoje dos trabalhadores das Infraestruturas de Portugal (IP) está a afectar as ligações de Longo Curso e os regionais, apenas circulando alguns comboios urbanos de Lisboa e Porto, segundo a CP - Comboios de Portugal.Segundo fonte da CP, que apresentou dados até às 06:00, dos 30 comboios urbanos de Lisboa previstos para hoje circularam 25 e dos 12 previstos nos urbanos do Porto circularam quatro.Não circularam comboios nem no serviço Regional nem no Longo Curso.Os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) cumprem hoje um dia de greve, depois de não terem chegado a acordo com o Governo, numa reunião que teve lugar na terça-feira.Os sindicatos exigem que a administração da empresa e o Governo concretizem o acordo colectivo de trabalho e cheguem a acordo sobre um regulamento de carreiras.