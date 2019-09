Greve dos motoristas desconvocada após princípio de acordo

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) Francisco São Bento, revelou existir um "acordo de princípio" com a Antram (Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias) que permitiu a desconvocação da greve, cujo início esteve previsto para as 0 horas deste sábado, 7 de setembro.





Também o advogado da Antram, João Salvador, confirmou haver "um princípio de acordo", no final de uma reunião no Ministério das Infraestruturas, em Lisboa, que começou perto da meia-noite de sexta-feira.





Francisco São Bento referiu que o acordo permite negociar todas as reivindicações defendidas pelo sindicato, elogiando o "bom senso" em chegar-se a este entendimento.





"Os portugueses ficaram a saber a realidade destes trabalhadores, pelos quais há mais de duas décadas nada tinha sido feito. Quero agradecer a todos os motoristas que estiveram sempre de pedra e cal a lutar pelos seus direitos", disse.





O presidente do SNMMP referiu que receberam a garantia de que todo o trabalho efetuado pelos profissionais vai ser remunerado, entrando agora num caminho de negociação.





"Podemos considerar que não chegou a haver greve. O acordo de princípio que atingimos hoje é bastante claro e a preocupação principal é garantir que todo o trabalho efetuado pelos trabalhadores tem de ser remunerado. Isso está firmado, por isso temos tudo para continuar as negociações num bom clima de paz social", frisou.





Francisco São Bento explicou que as negociações vão começar em breve, ainda no mês de setembro, referindo que o Governo fez um papel de mediador no processo.





"Ninguém tem um conflito sozinho. Hoje existiu um entendimento e penso que estamos num bom caminho para conseguirmos um bom contrato coletivo de trabalho, digno para estes trabalhadores", defendeu, assegurando que estão reunidas as condições para se negociar num clima de paz social.





Já João Salvador, advogado da Antram, esclareceu que o acordo entre as partes cria uma base negocial que é "rigorosamente a mesma que já foi determinada e assinada com a Fectrans e o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM)".





"O acordo foi assinando há momentos e permite desconvocar a greve que estava marcada. Existiu uma viragem do sindicato, de uma lógica mais virada para o conflito para uma lógica mais institucional e de negociação, e que permitiu assinar um entendimento de princípio nas mesmas bases com que foi feito com outros sindicatos", sublinhou.





Acompanhado do presidente da Antram, Gustavo Paulo Duarte, o advogado considerou que esta foi uma "vitória comum".

"Esta é uma vitória comum que lança as bases para uma reconciliação no setor, que há muito era necessária. Vamos começar a trabalhar nessa reconciliação. As primeiras reuniões vão decorrer e acreditamos que bem antes do final do ano tudo esteja concluído", declarou.





Os motoristas de matérias perigosas tinham previsto iniciar hoje às 0 horas uma nova greve, desta vez ao trabalho extraordinário, fins de semana e feriados.





A decisão de fazer uma nova greve surgiu em resposta "à intransigência da Antram em não aceitar" os "princípios básicos e legais" que os motoristas consideravam essenciais "como ponto de partida para a mediação negocial", explicou o sindicato.