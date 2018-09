Bloomberg / Reuters / Getty Images

O pessoal de cabine da transportadora aérea de baixo custo Ryanair está hoje em greve em vários países europeus, entre os quais Portugal, o que vai levar ao cancelamento de mais de uma centena de voos.A paralisação foi convocada inicialmente pelos tripulantes de cabine das bases de Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda, Itália e Alemanha, mas entretanto os pilotos da Holanda e da Alemanha anunciaram que se juntam também ao protesto.A companhia aérea irlandesa está há vários meses envolvida em conflitos laborais com os seus trabalhadores nos vários países europeus, que se queixam de que a empresa não cumpre as leis laborais dos países onde estão sediados, violando os seus direitos.A Ryanair comprometeu-se na quarta-feira a negociar os acordos colectivos com os tripulantes de cabine antes do fim do ano, incluindo salários, tempos de descanso e contratações directas de pessoal.A companhia irlandesa comprometeu-se ainda a negociar com os pilotos, antes de 31 de Dezembro, nomeadamente, matérias salariais, turnos, licenças anuais, mudanças de base e progressões nas carreiras.Segundo a empresa, a greve deverá afectar cerca de 30.000 passageiros, que foram informados do cancelamento do seu voo, assim como das opções disponíveis.A transportadora aérea de baixo custo anunciou ter pré-cancelado mais de uma centena de voos.