Greves do Metro desta semana foram desconvocadas

Fectrans à TSF.

As greves parciais do Metro de Lisboa que estavam agendadas para esta terça e quinta-feira, 6 e 8 de Novembro, foram desconvocadas, revelou a

Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa tinham agendado dois dias de greve, que coincidiam com o Web Summit, que arranca esta segunda-feira e termina na quinta-feira. As greves seriam parcial e correspondiam à paragem do metro entre as 06:00 e as 09:30.

Em causa estava um protesto relacionado com reivindicações salariais.



A TSF revela que após uma reunião com o conselho de administração da empresa, os trabalhadores aceitaram a proposta feita, o que levou à desmarcação das duas paralisações.



Os trabalhadores justificaram este protesto com a discordância com a proposta de actualização salarial plurianual de 24,50 euros para os anos de 2018 e 2019, apresentada aos representantes sindicais pelo conselho de administração da empresa.



A notícia não revela qual foi a proposta aceite pelos trabalhadores.





(Notícia actualizada às 15:34 com mais informação)