Groundforce com lucro de 8,7 milhões em 2017

A Groundforce, empresa de handling detida pelos grupos TAP e Urbanos, registou no ano passado um resultado líquido de 8,7 milhões de euros, valor que "marca o virar de página", disse o CEO da empresa, Paulo Neto Leite, num encontro com jornalistas.

No ano passado, a Groundforce registou um aumento das vendas de 9,1% para 124 milhões de euros, enquanto o EBITDA cresceu mais de 120% para 8,6 milhões.

O investimento totalizou 3,5 milhões de euros, ou seja mais 437% do que em 2016.

Paulo Neto Leite adiantou que, pelo exercício de 2017, a empresa vai distribuir quase 1,1 milhões de euros em prémios aos trabalhadores.

Para 2018, o CEO da Groundforce espera continuar a crescer. As estimativas são para um aumento de 12,9% das vendas para 137 milhões de euros e de 19,4% do EBITDA para 10,2 milhões. Também o número de colaboradores, actualmente na ordem dos 2.800, irá crescer para 3.127.

O CEO da Groundforce espera ainda que os prémios a distribuir aos colaboradores aumentem para um total de 1,8 milhões de euros, ou seja, mais 65%

O investimento, por seu lado, vai atingir este ano 6,6 milhões de euros, dos quais a maioria (4,7 milhões) em equipamento.

O responsável salientou ainda, entre os factos relevantes de 2017, a conquista das licenças de actividade para passageiros, bagagens e operações em pista em Lisboa, Porto e Faro para os próximos sete anos, assim como a renegociação do Acordo de Revisão Salarial até 2019, que abrange 87% dos trabalhadores.

Relativamente ao projecto para o futuro aeroporto complementar do Montijo, Paulo Neto Leite salientou que a licença agora conseguida em Lisboa "será também para o novo aeroporto".

Quando ao impacto da nova infra-estrutura, afirmou que irá "depender da configuração final e de quais as companhias" que passarão a utilizar o Montijo. "Somos espectadores atentos", afirmou.

(Notícia actualizada às 13:53)