Groundforce mantém redução do horário de trabalho em setembro

Numa comunicação aos trabalhadores, a que a Lusa teve hoje acesso, o presidente da Groundforce, Paulo Neto Leite, informa que em setembro prevê um acréscimo do serviço, para 9.150 movimentos, acima dos 8.178 movimentos de agosto, mas aquém dos 21.514 estimados antes da pandemia de covid-19."Assistimos a uma recuperação da nossa atividade, que vai minorando o efeito negativo de cada mês. Mas no total dos oito meses de 2020 perdemos 59 milhões de euros de receita. Continua a ser uma perda bastante significativa com impactos muito grandes no nosso equilíbrio", adianta o gestor.Na comunicação, Paulo Neto Leite refere que a redução média de trabalho na Groundforce em setembro será de 24,9%, sendo que "para os 75,1% de tempo ao serviço, os trabalhadores receberão em média cerca de 91,7% da sua remuneração". Em agosto, a redução foi de 26,2%, e os trabalhadores receberam em média cerca de 91,3% da sua remuneração, como a Lusa noticiou.Todos os trabalhadores da empresa de 'handling' têm desde o início do mês reduções do período de trabalho que oscilam entre 5% e 70%, no âmbito do apoio extraordinário à retoma progressiva (que sucedeu ao 'lay-off' simplificado).Dos cerca de 2.600 trabalhadores da Groundforce, cerca de 1.171 (43,7% do total) ficarão em setembro com 5% de redução do período normal de trabalho, 785 pessoas (29,3% do total) com 20% de redução do período normal de trabalho, 182 pessoas (6,8% do total) com 40% de redução e 540 pessoas (20,2% do total) com 70%, segundo o documento.