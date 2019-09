Grupo Amorim compra 10% de grupo espanhol Ahorro Corporación

Desta forma, a família Amorim entra neste setor para, em princípio, fomentar a presença do Ahorro Corporación em Portugal e gerar riqueza no país luso, indica a Efe.

A Efe também cita fontes do Ahorro Corporación que confirmaram que o grupo Amorim comprou a referida participação ao banco StormHorbour, que a partir de agora fica numa posição minoritária.

O atual CEO (Chief Executive Officer), Gonzalo Chocano, possui uma participação de 20%, enquanto o presidente, Antonio Fernández, tem 12%.

O grupo valenciano Atitlán - constituído em 2015 e que está presente em Portugal e Espanha - é dono de 49% das ações do Ahorro Inversión.

Este grupo, liderado por Roberto Centeno (genro de Juan Roig, dono do Mercadona), adquiriu no ano passado um complexo de escritórios no Porto com uma operação avaliada em 12 milhões de euros, segundo divulgaram alguns meios de comunicação.

A Efe refere ainda que a referida operação contou com a colaboração de Nuno Barroca, vice-presidente do conselho de administração da Amorim e casado com Marta Amorim, uma das filhas do falecido Américo Amorim, empresário que iniciou a sua fortuna em Portugal com a maior produtora de cortiça e cujo grupo controla atualmente 33,3% das ações da petrolífera Galp, adianta a Efe.