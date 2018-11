Grupo BEL passa a ser accionista do Jornal Económico

O Grupo BEL, liderado por Marco Belo Galinha, vai deter uma participação de 35% no capital da empresa proprietária do Jornal Económico.

O Jornal Económico tem um novo accionista, depois do acordo assinado esta sexta-feira, 23 de Novembro, que prevê que o Grupo BEL, liderado por Marco Belo Galinha, passe a deter uma participação de 35% do capital da Megafin SA, empresa proprietária do jornal.

O Grupo BEL factura cerca de 300 milhões de euros por ano, estando presente nos sectores da distribuição, indústria, inovação e imobiliário, refere o Jornal Económico.