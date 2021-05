Grupo BFF tinha créditos de 158 milhões a receber em Portugal no fim do 1º trimestre

O grupo BFF, especializado em gestão de crédito e em serviços financeiros especializados, tinha, no final do primeiro trimestre deste ano, 158 milhões de euros em créditos a receber em Portugal, segundo um comunicado.Este valor, adiantou o BFF, representa um aumento de 58% face ao período homólogo, sendo que os créditos adquiridos até ao final de março atingiam os 37 milhões de euros, um crescimento de 110%.A empresa registou ainda, globalmente, um lucro líquido ajustado de 27,8 milhões de euros, um aumento de 8% em termos homólogos."As linhas de Factoring & Lending sofreram o impacto de um aumento de liquidez das administrações em Itália e Espanha, permitindo uma recuperação mais rápida dos valores em dívida e dos juros de mora", disse o BFF, adiantando que conta "com um desempenho positivo do segmento de pagamentos & Securities Services com um impacto residual da crise covid-19 sobre este segmento".A empresa garante ainda ter uma forte posição de capital "com 151 milhões de euros do capital acima do objetivo de capital total de 15%", de acordo com a mesma nota.No final de 2020, o grupo tinha a receber 217 milhões de euros em créditos em Portugal, segundo um comunicado divulgado a 10 de fevereiro.Além disso, a empresa, de origem italiana, tinha 248 milhões de euros em créditos adquiridos até setembro do ano passado, um aumento de 42% face ao mesmo período de 2019. Deste valor, 218 milhões eram na área da saúde e 30 milhões de euros em outros setores da Administração Pública.No mesmo comunicado, o grupo deu conta dos resultados consolidados do ano passado, com um lucro líquido ajustado de mais de 97 milhões de euros -1% do que no ano anterior.