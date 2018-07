Grupo BMcar investe três milhões para “acelerar” no Porto

O Grupo BMcar realizou um investimento superior a três milhões de euros para entrar na zona do Porto, uma localização que soma à presença em Braga, Viana do Castelo, Barcelos e Póvoa de Varzim.



A empresa dedicada ao comércio e distribuição de automóveis, acessórios e serviço pós-venda inaugura esta sexta-feira, 20 de Julho, um espaço com seis mil metros quadrados no Centro Empresarial da Circunvalação, que será "o primeiro da Europa a disponibilizar o serviço autorizado de todas as marcas do grupo BMW", incluindo o primeiro ponto de assistência Rolls-Royce em Portugal.



Com a entrada em funcionamento destas instalações alugadas na Estrada Interior da Circunvalação, onde foram agora criados 40 novos postos de trabalho, o operador bracarense passa a disputar uma vasta área geográfica dominada pela Baviera, do grupo Salvador Caetano.



Frisando que esta nova localização na cidade Invicta arranca "com o acordo e o envolvimento" da BMW Portugal, que é o seu principal parceiro de negócio, o presidente executivo do grupo BMcar, Pedro Rodrigues, perspectivou ao Negócios que, em cinco anos, esta nova operação deverá representar 20% da actividade global do grupo fundado em 1994.



"Fruto de um desenvolvimento estratégico natural vamos agora estar no Porto, onde entendemos que há uma oportunidade de mercado. Por um lado, para estar adequadamente neste negócio é preciso proximidade geográfica. Por outro, desta forma conseguimos torná-lo mais rentável e interessante, pois há mais facilidade em acompanhar o ciclo de vida do cliente", resumiu o responsável do grupo automóvel minhoto, que é detido pelas sociedades Gomima (70%) e Always The First (20%), com uma participação individual de 10% do empresário António Faria Campos.



A BMcar Porto vai agregar todas as marcas do grupo alemão, incluindo os serviços BMW e Mini, veículos eléctricos e motas, segmento "premium selection" e usados, além dos serviços financeiros das duas insígnias automóveis.



Depois de facturar 92 milhões de euros no ano passado com a venda de cerca de 2.500 viaturas e a assistência pós-venda a outras 22 mil, Pedro Rodrigues estima ultrapassar em 2018 os 100 milhões de euros de vendas. Ora, para chegar a estes valores até Dezembro, o gestor conta já com o contributo dos primeiros cinco meses deste novo espaço portuense, que junto à tradicional oficina reservou uma área para os artistas locais poderem "desenvolver e expor as suas peças criativas", da fotografia às artes plásticas.





Rolls-Royce com "arranjo" nacional O novo espaço da BMcar no Porto vai ser também o primeiro ponto autorizado de assistência da Rolls-Royce em Portugal, após "dois anos de negociações árduas" e directas com a marca de luxo do grupo BMW. Pedro Rodrigues conta que este projecto tem "uma abordagem mais ibérica do que nacional", já que pretende captar também negócio de Espanha e do sul de França. É que nesta área de influência só havia centros deste género em Madrid e no Mónaco, o que era "insuficiente". O gestor espera ainda que o serviço atraia para a marca a crescente população "sénior e com capacidade de compra" de estrangeiros residentes no país.