Socicorreia "promove" Caminho da Fé com 26 milhões na Madeira

Liderada por Custódio Correia e com faturação de 40 milhões em 2018, o grupo está a investir num empreendimento com apartamentos e lojas no Funchal. O primeiro edifício está pronto e o terceiro arranca em 2020.

O grupo Socicorreia, que combina a promoção imobiliária com a construção e a engenharia, avançou com um empreendimento de 26 milhões de euros no Caminho da Fé, no concelho do Funchal, que inclui três blocos de habitação e espaços comerciais num espaço de condomínio fechado.

A primeira fase do projeto imobiliário com a marca "Século XXI", correspondente a um edifício com 42 apartamentos, será inaugurada esta sexta-feira, 13 de dezembro, na presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do autarca da capital madeirense, Miguel Gouveia.

Com as obras também já em curso junto ao Estádio dos Barreiros, o segundo edifício, composto por 36 frações, tem conclusão prevista para o próximo verão. A terceira e última fase, com 12 frações e espaços comerciais, arranca apenas no início do próximo ano, segundo informou a empresa.









Esta promotora sediada no Funchal está focada na construção ou reabilitação de imóveis para fins residenciais e, além destas duas cidades, tem concentrado os investimentos também em Lisboa e Ponta Delgada. Liderada pelo bracarense Custódio Correia e composta por uma dezena de empresas, faturou 40 milhões de euros em 2018 e assegura 130 postos de trabalho diretos.