A Oitante fechou a venda do Banif – Banco de Investimento à Bison Capital, depois de satisfeitas todas as dúvidas do BCE. O grupo chinês ficará com os funcionários do banco.

Há mais um investidor chinês com um banco português na sua posse. O grupo Bison Capital, com sede em Hong Kong, adquiriu o Banif – Banco de Investimento. A operação ficou concluída quase dois anos depois de assinado o acordo para a venda. As exigências do Banco Central Europeu (BCE) foram atrasando o processo.

"A Oitante, S.A. informa sobre a conclusão do processo de alienação do Banif – Banco de Investimento, S.A. à Bison Capital Financial Holdings (Hong Kong) Limited", revela um comunicado enviado às redacções pelo veículo que ficou com os activos do Banif que o Santander Totta não quis adquirir.



A venda demorou praticamente dois anos a concretizar-se. "A conclusão desta operação ocorre após a submissão e respectivas autorizações das autoridades competentes, nomeadamente o Banco de Portugal, Direção Geral da Concorrência da Comissão Europeia e pelo Banco Central Europeu, verificando-se as condições estabelecidas no contrato de compra e venda de acções assinado em 3 de Agosto de 2016", assinala o comunicado.

O BCE já tinha autorizado a alienação, mas impôs condições ao grupo chinês, nomeadamente no que diz respeito ao cumprimento de determinadas condições, como o Negócios deu conta em Março. A aproximação às regras europeias de prevenção do branqueamento de capitais foi um dos pontos em causa.

Pagamento de 15,5 milhões

O acordo com o grupo chinês, que ganhou em Agosto de 2016 o concurso aberto em Abril daquele ano, previa o pagamento de 15,5 milhões de euros, com a alienação das prestações acessórias por 11,8 milhões e ainda a entrega de 726 mil euros pelos passivos subordinados. Já a dívida do banco de investimento à Oitante, de 12 milhões, seria liquidada através da dação de activos.

Os valores não são mencionados na nota enviada esta terça-feira, 10 de Julho, às redacções, sendo que pode ter havido actualizados, até porque, tendo em conta a espera pela luz verde das autoridades, teve de haver conversão de créditos da Oitante em capital do banco.

Ressalvando que a Oitante tinha apresentado "as condições mais favoráveis à maximização da venda do BBI", o veículo presidido por Miguel Artiaga Barbosa sublinha que a "conclusão desta operação é o resultado de um processo competitivo de venda lançado e conduzido pela Oitante sendo ainda de enorme relevo o facto de o projecto que a Bison Capital tem para o BBI prever que o mesmo venha a ser desenvolvido com o apoio de atuais colaboradores, permitindo assim uma eficaz transição do banco para o novo accionista".

