Grupo de apoio a Bruno de Carvalho pediu a impugnação das eleições

A acção de impugnação da votação que elegeu Frederico Varandas como 43.º presidente do clube leonino deu entrada no tribunal cível de Lisboa.

Prometeram e cumpriram. Os responsáveis pelo movimento "Feitos de Honra Leais ao Sporting" deram entrada com uma acção a pedir a impugnação das eleições do passado dia 8 de Setembro, que colocaram Frederico Varandas à frente do clube de Alvalade.





A confirmação foi dada à Sábado pelo advogado José Preto, que especificou que a acção deu entrada na Instância Local Cível de Lisboa. Questionado sobre os fundamentos do pedido de impugnação, o advogado preferiu não os divulgar neste momento. "Não faz sentido que a parte contrária tome conhecimento disso – directa ou indirectamente – sem ser pelo tribunal. E também não faz sentido que não seja a parte contrária a primeira a saber", explicou.





A Sábado questionou a direcção do Sporting para saber se o clube já tinha sido notificado desta acção e dos respectivos fundamentos mas ainda não foi possível obter qualquer esclarecimento.