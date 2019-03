Grupo Dia chega a acordo com bancos na véspera da AG

A dona do Minipreço alcançou um acordo com os bancos credores para reestruturar a dívida de 912 milhões de euros.

O Grupo Dia, que detém a rede de lojas Minipreço, chegou a acordo com os bancos para reestruturar a dívida de 912 milhões de euros. De acordo com o comunicado emitido ao regulador espanhol, as instituições financeiras concordaram em prolongar os créditos até 2023 com a condição de o grupo avançar com o aumento de capital de 600 milhões de euros que foi proposto pelo "board" da empresa, e que será votado amanhã, 20 de março, em assembleia-geral de acionistas.





O anúncio do acordo com os bancos dá, assim, um voto de confiança aos planos propostos pelo conselho executivo do Dia para tentar salvar a empresa da crise que atravessa, como aponta o El Mundo.