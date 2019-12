Grupo francês investe 30 milhões em unidade turística de luxo na Comporta

O grupo francês Terrésens anunciou esta terça-feira que está a realizar um investimento de 30 milhões de euros numa unidade turística de luxo na Comporta.

O projeto terá um espaço de 10 hectares, com três tipos de propriedades: apartamentos, vilas e moradias de luxo, num total de 162 unidades.

Denominada "La Réserve" Natural Resort & Spa, este empreendimento está em fase construção. Os apartamentos deverão estar concluídos no verão de 2021, as townhouses na 1ª fase do verão de 2022 e as villas no quarto trimestre de 2022.

"Cerca de 60% das propriedades englobadas no La Réserve já se encontram pré-reservadas para aquisição. A mais de um ano da conclusão dos primeiros apartamentos, isto deixa-nos extremamente satisfeitos" refere Sabine Fossat, gerente responsável do Grupo Terreséns em Portugal.

"Se em muitos países somos referenciados pelos nossos projetos em regiões montanhosas e mais ligados ao inverno, aqui queremos desbravar caminho indo ao encontro da mesma sofisticação e da nossa própria traça, mas com a vertente do verão e praia", acrescenta a gestora.