Grupo Pestana abre 10 hotéis em 2020 e investe 250 milhões até 2025

O Grupo Pestana vai abrir dez novos hotéis no próximo ano e vai investir 250 milhões de euros até 2025 com a criação de 3.500 quartos, anunciou esta quarta-feira José Roquette, chief development officer do grupo hoteleiro.