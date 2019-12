No balanço do ano, José Theotónio frisou que as pousadas registaram "o melhor ano de sempre" mas admitiu que "nos resorts começamos a sentir muito a concorrência de outros destinos, como a Turquia e o Egito, até pela desvalorização da libra".



Pela positiva, o CEO do grupo apontou ainda as operações em Lisboa e no Porto, bem como no Algarve, onde este foi também "o melhor ano de sempre".



Já a Madeira enfrentou um ano "problemático". "A falência da Germania, em fevereiro, e a da Thomas Cook, em setembro, penalizaram o negócio na região", disse.



Em termos internacionais, o gestor mostrou-se muito satisfeito com as operações na Europa, destacando o primeiro ano completo do hotel do grupo em Amesterdão que foi "muitíssimo positivo" e também o Pestana Plaza Mayor, em Madrid, que abriu em maio, "correu muito bem".



No Brasil, apesar de alguma recuperação, José Theotónio ressalvou que a base era muito baixa. "Começámos a ver a luz ao fundo do túnel após dois anos em que batemos no fundo", sintetizou.



No mercado africano, São Tomé e Príncipe foi apontado como tendo tido um "desempenho muito bom", mas o responsável diz ter alguma preocupação com a excessiva dependência deste destino em relação ao mercado português. "Cerca de 70% dos turistas são portugueses e essa dependência de um só mercado é algo que nos preocupa", referiu.

O grupo Pestana vai encerrar o exercício de 2019 com receitas de 450 milhões de euros, o que representa um crescimento de 3,7% face aos 434 milhões registados em 2018, revelou esta quarta-feira o CEO do grupo hoteleiro, José Theotónio, num encontro com jornalistas.Ao nível do EBITDA, o grupo regista um incremento de 12%, para os 186 milhões de euros, assinalou o responsável, que destacou que o rácio de dívida líquida face ao EBITDA melhorou dos 3,15 de 2018 para os 2,61.