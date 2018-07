Grupo PSA bate recorde de vendas mundiais e cresce 49% em Portugal

O Grupo PSA vendeu 2,18 milhões de veículos no primeiro semestre, o valor mais elevado de sempre, anunciou esta quinta-feira o fabricante automóvel francês. Em Portugal vendeu 36.222 veículos.

O Grupo PSA (Peugeot Citroen) vendeu 2,18 milhões de veículos no primeiro semestre, o valor mais elevado de sempre, anunciou esta quinta-feira o fabricante automóvel francês. Para este novo máximo contribuiu largamente a integração da Opel-Vauxhall.

Face à primeira metade de 2017, as vendas mundiais do grupo liderado por Carlos Tavares (na foto) aumentaram 38,1%. Excluindo as vendas da Opel-Vauxhall, que somaram 571.832 unidades, o crescimento teria sido de apenas 1,9%.

Na Europa as vendas dispararam 61,5%, para 1,67 milhões de veículos, mas excluindo a Opel, a subida fica apenas pelos 8,4%.

No mercado chinês, as vendas do grupo aumentaram 6,9%, atingindo os 136 mil veículos.

Em Portugal, o grupo PSA vendeu 36.222 veículos entre Janeiro e Junho, um crescimento de 49,1%. Excluindo as vendas da Opel, a subida registada foi de 12,9%.