Grupo PSA destrona VW como líder de vendas na Europa em Setembro

É uma vitória simbólica, mas ainda assim um triunfo para o Grupo PSA, que engloba as marcas Peugeot, Citröen, DS e Opel/Vauxhall. Em Setembro, o construtor automóvel francês liderou as vendas de ligeiros de passageiros na Europa, destronando o Grupo VW, que agrega a Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda, Bentley e Lamborghini.



Desde pelo menos Janeiro de 2015, data para a qual foi possível consultar dados, que o grupo alemão era líder incontestado no mercado europeu.



A liderança do grupo liderado pelo português Carlos Tavares (na foto) decorre de uma quebra nas vendas de apenas 7,7% face a Setembro de 2017, enquanto o grupo germânico sofreu uma queda de 48%. No total do mercado da União Europeia (UE), as vendas recuaram 23,5%.



A descida global nas vendas de ligeiros de passageiros na UE deveu-se à antecipação de compra registada em Agosto, mês em que as vendas subiram 31,2%, devido à entrada em vigor em Setembro do protocolo de medição WLTP, que aumenta os valores medidos das emissões de CO2 face ao anterior ciclo de ensaios, o NEDC.





Contas feitas, o grupo PSA vendeu 198.988 veículos em Setembro nos 28 Estados-membros. Já o grupo VW contabilizou apenas 171.963 unidades vendidas, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pela Associação de Construtores Europeus de Automóveis (ACEA).



A hegemonia do grupo alemão dura há duas décadas, sendo o líder de vendas anuais na UE desde, pelo menos, 1997.



Apesar do "Setembro Negro", o grupo Volkswagen mantém uma confortável liderança nas vendas acumuladas nos primeiros nove meses do ano, com 2.894.664 veículos vendidos, o que traduz uma subida de 5,6%.



O grupo PSA aumentou as vendas em 54,9%, para 1.930.440 unidades. No entanto, estes valores são enviesados pelo facto de a Opel/Vauxhall ter sido incorporada no grupo a 1 de Agosto do ano passado.



As quedas nas vendas em Setembro afectaram todos os países da União, com excepção da Bulgária e Croácia, que apresentaram subidas de 8,5% e 3,3%, respectivamente. Em Portugal, a quebra cifrou-se nos 14%, muito abaixo de países como a Roménia (-73,4%), Áustria (-41,8%) ou a Suécia (-39,7%).



Entre os maiores mercados automóveis, a Alemanha registou uma quebra de 30,5%, o Reino Unido viu as vendas encolherem 20,5%, em França a queda situou-se em 12,8% e na Itália a descida foi de 25,4%.



Em Portugal, as vendas do grupo PSA caíram 2,5% em Setembro, para 2.928 veículos, enquanto o grupo VW sofreu uma queda de 39,5%, para 1.499 unidades vendidas.