Grupo Sana vai investir 30 milhões para construir hotel no Quartel da Graça

O Quartel da Graça foi o imóvel do programa Revive, que concessiona património degradado e devoluto do Estado para ser explorado em atividades turísticas, que mais interesse despertou, tendo recebido 13 candidaturas, sete das quais passaram à segunda fase. As condições previam a concessão por 50 anos e o pagamento de uma renda anual mínima de 332,6 mil euros, valor largamente superado pela proposta vencedora.Até ao momento, os dez concursos adjudicados no âmbito do Revive representam um investimento de 98 milhões de euros.

O ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, citado no comunicado, refere que "a adjudicação do concurso relativo ao Quartel da Graça demonstra que o Programa Revive torna possível dar novo uso ao património público, ultrapassando todas as dificuldades históricas associadas a estes processos. Este imóvel será um fator de geração de riqueza e de criação de emprego na cidade de Lisboa".

O Revive conta com 33 imóveis, tendo sido lançados concursos para 19, dos quais dez já foram adjudicados. Recentemente, o Governo anunciou a segunda fase do programa, que contará com mais 15 imóveis.

Os próximos concursos a serem lançados serão os relativos ao Santuário do Cabo Espichel (Sesimbra) e Forte da Barra de Aveiro (Ílhavo).

(Notícia atualizada com mais informação às 16:42)