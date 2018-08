Guru da mineração de criptomoedas prepara IPO de 3 mil milhões

A Bitmain Technologies, a maior produtora mundial de chips de mineração de criptomoedas, quer lançar uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na bolsa de Hong Kong. A empresa pretende angariar até 3 mil milhões de dólares com a operação, avança a Bloomberg.





As fontes da agência, que pediram para não serem identificadas, acrescentaram que o objectivo é proceder ao IPO já no próximo mês de Setembro.