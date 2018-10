As economias, explicou Alexandre Nilo da Fonseca, presidente da Acepi, foram analisadas de acordo com as exportações nacionais, mas também tendo em conta a riqueza do país e a sua população, e a maturidade digital.



A Acepi comunicou, ainda, a realização de mais uma semana Portugal Digital Week, a decorrer de 22 a 26 de Outubro, no âmbito da qual será apresentado o estudo da economia digital, mas que incluirá um "roadshow" nacional por universidades. A 23 e 24 de Outubro acontecerá a conferência Portugal Digital Summit'18, com o Reino Unido como país convidado. Terá lugar no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.



Também nessa semana, a 25 de Outubro, a Acepi entrega os prémios Navegantes XXI, em que o prémio carreira será atribuído a Alexandre Soares dos Santos.

Alemanha, Espanha, Estados Unidos, França, China e Reino Unido são os países que terão maior potencial para o desenvolvimento de estratégias de comércio electrónico por parte de empresas portuguesas. A conclusão é da Acepi - Associação da Economia Digital e da IDC, num estudo realizado sobre "Top 20 principais economias na área do comércio electrónico e de maior potencial de adesão aos produtos nacionais".Apresentado esta quarta-feira, 10 de Outubro, pela Acepi, o estudo estará disponível para todas as empresas que aí poderão ver vários indicadores de cada um dos mercados, nomeadamente o nível de penetração online, mas também a facilidade de fazer negócios, entre muitos outros indicadores.E se estes cinco mercados são os de maior potencial, foram no entanto analisados 20. Além destes cinco estão também a Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, Holanda, Índia, Japão, Marrocos, Polónia, Suécia, Suíça, Turquia e Rússia, que representam 80% do PIB mundial e 55% da população.