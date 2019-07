Há 22 anos que Wall Street não via a Apple com tanto pessimismo

Há muito tempo que não se via tanto pessimismo em Wall Street no que diz respeito às ações da Apple. A Rosenblatt Securities cortou esta segunda-feira a recomendação da empresa da maçã, para "vender", elevando para cinco o número total de casas de investimento com esta perspetiva – de entre as 57 recomendações acompanhadas pela Bloomberg.

Cinco recomendações de venda é o número mais elevado para a fabricante de iPhones desde pelo menos 1997, segundo os dados compilados pela agência noticiosa. Contextualizando, a tecnológica sediada em Cupertino (Califórnia) só lançou o seu computador Mac em agosto de 1998 e o seu icónico iPod só chegou ao mercado em outubro de 2001.

Um outro sinal de que há uma crescente prudência no que toca à Apple está no consenso das recomendações – um indicador para os ‘ratings’ de comprar (4 ou 5), manter (3) e vender (1 ou 2)–, que está atualmente em 3,76, segundo os dados da Bloomberg. Trata-se do número mais baixo desde 2004.

O ceticismo em torno da empresa co-fundada por Steve Jobs em 1976 (em conjunto com o seu amigo Steve Wozniak), e atualmente liderada por Tim Cook, tem vindo a acelerar em 2019, sendo que as cinco recomendações de venda foram todas atribuídas este ano.

Segundo os dados da agênca, tanto a New Street Research como o HSBC baixaram em abril as suas recomendações, que passaram a ser de "vender". Em janeiro, o número de casas de investimento com uma recomendação de "comprar" caiu para menos de 50% - o que não acontecia há 15 anos.

Esta prudência perante a empresa tem sido grandemente motivada pelo clima de incerteza em torno da procura por iPhones, com as tensões comerciais entre os EUA e a China a revelarem-se particularmente penalizadoras.

Em janeiro, a Apple reviu em baixa as suas estimativas para as receitas. Foi a primeira vez que o fez, em quase duas décadas.

A empresa deverá reportar as contas do seu terceiro trimestre fiscal no dia 30 de julho.

Na sessão desta segunda-feira, a Apple segue ceder 2,29% para 199,56 dólares – mas no acumulado do ano ainda apresenta um saldo positivo, a subir 26,52%.

A sua capitalização bolsista é hoje de 918,28 mil milhões de dólares. A 2 de agosto do ano passado, tornou-se a primeira empresa norte-americana com uma avaliação de 13 dígitos – uma "trillion-dollar baby".

A nível mundial, a PetroChina já lá tinha chegado a 6 de novembro de 2007 [altura em que o petróleo estava a subir fortemente, tendo chegado em Julho de 2008 a máximos históricos ao superar os 147 dólares por barril em Londres e Nova Iorque], mas nos EUA nunca uma cotada tinha atingido esse valor de mercado.