Há sete concorrentes que passaram à nova fase do processo de alienação das filiais que a Caixa Geral de Depósitos (CGD) tem em Espanha e na África do Sul, segundo a resolução do Conselho de Ministros publicada esta sexta-feira em Diário da República.

espanhol Banco Caixa Geral e do sul-africano Mercantile Bank.



onsórcio Riqueza, composto pela Public Investment Corporation SOC Limited (em nome do Government Employees Pension Fund) e a Bayport Financial Services. Pelo caminho ficaram mais de 14 interessados no Mercantile Bank.

"O Conselho de Ministros aprovou hoje [quinta-feira] as resoluções que determinam a selecção dos potenciais investidores admitidos a participar na fase subsequente do processo de alienação de acções detidas pela Caixa Geral de Depósitos", referia o comunicado.

Depois da escolha, o Executivo passa a responsabilidade do dossiê para a vendedora, a CGD.

A decisão do Governo é tomada depois da

dos cadernos de encargos das duas alienações, em que um dos pontos é a garantia de que o banco dará prioridade aos investidores que assegurariam a continuidade de uma relação comercial. Esta nova fase tem início depois de a CGD ter recebido propostas não vinculativas pelas instituições, tendo feito uma proposta de selecção de investidores para sugerir ao gabinete de Mário Centeno.







Por respeitarem regras de privatizações, estas operações de venda de operações da Caixa no estrangeiro estão sujeitas a um controlo mais apertado ( o Tribunal de Contas vai ter acesso a todos os dados no final dos procedimentos ). É, aliás, por isso, que o Governo lidera o dossiê (com Mário Centeno e Ricardo Mourinho Félix a assumirem a dianteira). Por conta do plano estratégico acordado com a Comissão Europeia, a Caixa está a vender várias participações em instituições internacionais, sendo que as mais avançadas são Espanha e África do Sul. O Brasil, por exemplo, está atrasado por questões políticas, apesar de o Governo já ter iniciado o processo tendente à sua venda. A sucursal francesa também teria de ser vendida, mas a gestão de Paulo Macedo quer manter esta unidade, querendo, para isso, negociar com Bruxelas, ainda que os trabalhadores estejam em greve a contestar a ausência de respostas e garantias de Lisboa.

Em causa está a venda doPara a sucursal em Espanha concorrem o banco Abanca Corporación Bancaria, o Banco de Crédito Social Cooperativo (Cajamar) e o fundo norte-americano de "private equity" Cerberus European Investments, tal como já tinha sido avançado . Pelo caminho ficaram a Caja Rural Castilla-La Mancha, a Socrates Capital Holdings Limited e a Weston Hill Asset Management.Para a surcusal na África do Sul concorrem o consórcio composto pela Arise B.V. e Grindrod Limited (por intermédio do Grindrod Bank Limited), o banco Capitec Bank Limited, o banco Nedbank Group Limited e ainda o cA selecção dos nomes tinha sido decidida esta quinta-feira em Conselho de Ministros "Os investidores seleccionados serão convidados a desenvolver diligências informativas e a proceder à apresentação de propostas vinculativas de aquisição das acções", assinalava o Governo no mesmo comunicado.