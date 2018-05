Há três interessados na compra dos imóveis da Fidelidade

Há três entidades na corrida final à compra da carteira de imóveis que a Fidelidade colocou à venda no final de 2017, garantiram três fontes à Bloomberg. O fundo de investimento Orion é o último nome avançado, que se junta assim ao Apollo Global Management e ao Oaktree Capital Management.

O valor estimado dos imóveis ascende a 450 milhões de euros, de acordo com a mesma fonte. Um valor substancialmente acima dos 327 milhões de euros que constavam do relatório e contas do grupo relativo ao ano passado.

Contactada pela Bloomberg, a Fidelidade recusou-se a comentar, afirmando apenas que "o processo segue com normalidade". Já dois dos fundos visados, Orion e Oaktree recusaram-se a prestar declarações, enquanto o terceiro, Apollo, não respondeu às tentativas de contacto da agência noticiosa.

A grande maioria dos imóveis em causa estão espalhados por Lisboa e Porto. A Fidelidade decide vendê-los numa altura em que a avaliação do imobiliário bate recordes em Portugal.