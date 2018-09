Haitong Bank tem dois novos administradores executivos

O Banco de Portugal autorizou a nomeação de You Zhang e Vasco Martins para a comissão executiva do banco de investimento.

Pedro Catarino

A comissão executiva do Haitong Bank vai passar a ser constituída por sete administradores, depois do Banco de Portugal ter dado autorização ao início de funções de You Zhang e Vasco Câmara Pires dos Santos Martins.

Num comunicado, o ex-BESI refere que "o Banco de Portugal concedeu autorização para o início de funções, enquanto Vogais do Conselho de Administração, aos Senhores Dr. You Zhang e Dr. Vasco Câmara Pires dos Santos Martins, para exercer funções executivas até ao termo do mandato em curso: 2017- 2019".

A comissão executiva do Haitong era até agora constituída por cinco administradores: Wu Min (presidente), Alan Fernandes, Christian Minzolini, Paulo Martins e Nuno Carvalho.

You Zhang irá assumir os pelouros de Finance, IT, Operações e áreas conexas. Já Vasco Martins irá assumir o pelouro do Risco e actividades conexas, acrescenta o comunicado do Haitong.