Haitong já dá lucros lucros e vai vender subsidiária irlandesa

O Haitong Bank "está a preparar a venda da sua subsidiária na Irlanda – a Haitong Investment Ireland p.l.c. –, pelo que os ativos e resultados da subsidiária irlandesa foram reclassificados para operações em descontinuação", anunciou o banco de investimento, na noite desta sexta-feira, num comunicado sobre os resultados de 2018 da instituição enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Já no ano passado, o Haitong alcançou resultados de operações descontinuadas no valor de 13,2 milhões, relacionados com a venda das subsidiárias do Reino Unido e Estados Unidos.

"Esta foi uma parte muito importante do plano de restruturação, que permitiu ao banco focar-se nos negócios de banca corporativa e de investimento, operando com uma base de custos mais eficiente. Os resultados de operações descontinuadas tiveram um impacto neutro no resultado operacional do banco", lê-se no comunicado.

Isto num ano marcado pela chegada do Haitong aos lucros, ainda que bastante magros, após quatro anos consecutivos de prejuízos. O resultado líquido em 2018 foi de 1,2 milhões de euros, contra 130 milhões de euros de prejuízos no ano anterior.

Uma performance conseguida sobretudo por via da descida das imparidades constituídas, que passaram de 79 milhões de euros em dezembro de 2017 para pouco mais de 26 milhões no final do ano passado.

"Os custos com provisões e imparidades registaram um decréscimo homólogo de 66,5% para 26,4 milhões em 2018, face a 78,8 milhões em 2017. Estas imparidades provêm, na sua maioria, da carteira de crédito histórica", explicou o banco.

Bastante significativo foi também o crescimento em 43,3% do produto bancário, para 98,5 milhões de euros. Já o resultado operacional foi de 21 milhões de euros, o que traduz uma melhoria significativa comprado com o prejuízo operacional de 57 milhões em 2017.

Segundo o banco, as áreas de negócio geradoras de comissões tiveram um desempenho positivo, nomeadamente as atividades nomeadamente as atividades de Mercado de Capitais, Fusões e Aquisições e Structured Finance.

"Este desempenho é consequência do processo de renovação do banco, que beneficiou da melhoria das atividades relacionadas com a China e do desempenho consistente das atividades domésticas no Brasil e na Europa", justificou o Haitong, antigo BESI.

"É com orgulho que o Haitong Bank regista resultados positivos. Criámos as bases para a sustentabilidade do banco em termos de governo, modelo de negócio, disciplina nos custos e orientação estratégica. Estes resultados são igualmente uma motivação para toda a equipa prosseguir o seu trabalho, numa organização alicerçada na meritocracia e integridade", afirmou Wu Min, CEO do banco, que reduziu em 15,8% o seu número de funcionários, que passou de 462 para 389.