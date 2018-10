Já no ano passado Hamilton tinha garantido o título no Grande Prémio do México. E, antes, já tinha conquistado o Mundial em 2008, 2014 e 2015.



O piloto inglês, de 33 anos, apenas correu com motores Mercedes na Fórmula 1. Nascido em Stevenage, cidade inglesa a 7 de Janeiro de 1985, o piloto tem ainda a marca de ser o piloto com mais "pole positions" da competição.



Foi no México que Lewis Hamilton se sagrou, pela quinta vez, campeão do mundo de Formula 1. O Grande Prémio do México teve Max Verstappen, da Red Bull, como vencedor.Mas o dia acabará por ser de Hamilton que conquista o seu pentacampeonato, igualando a marca do argentino Fangio. Michael Schumacher está ainda à frente deste ranking com sete títulos conquistados.Hamilton, no seu Mercedes, terminou o Grande Prémio do México na quarta posição, mas bastava-lhe ficar em sétimo para garantir o título. Vettel, que disputava o campeonato com Hamilton, ficou em segundo. Para ter ainda possibilidade de lutar pelo campeonato, o alemão da Ferrari teria de ganhar a corrida.