“Haverá adiantamentos em julho” do PRR

Presidente do IAPMEI garante que no final de julho começará a adiantar apoios aos projetos das agendas mobilizadoras do PRR. Em entrevista ao Negócios e Antena 1, Francisco Sá diz que as 13 candidaturas rejeitadas serão aproveitadas.

“Haverá adiantamentos em julho” do PRR









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: “Haverá adiantamentos em julho” do PRR O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar