O administrador do Banco de Portugal acredita que a combinação da política do BCE e da Europa, com as políticas públicas nacionais, vão colocar Portugal numa trajetória de crescimento em 2021, ainda que considere que se trata de uma crise profunda que vai "deixar mazelas".



Hélder Rosalino diz mesmo estar convencido "que a nossa economia vai ter condições de voltar a uma trajetória de crescimento e de recuperação".

O Banco de Portugal vai atualizar as projeções económicas em junho. Hélder Rosalino, administrador do Banco de Portugal, em entrevista ao Negócios e Antena 1 não as antecipa.Mas vai mostrando algum otimismo.