Hilton investe um milhão de dólares para impulsionar turismo em África

A cadeia hoteleira Hilton anunciou hoje, no Fórum sobre Investimentos Hoteleiros em África, que vai investir um milhão de dólares (864,5 mil euros) para impulsionar o turismo no continente, apostando em cinco áreas para tornar as viagens sustentáveis.

De acordo com um comunicado do grupo hoteleiro, as cinco áreas prioritárias, as 'Big Five', são as oportunidades para os jovens, a redução do consumo de água em 50% até 2030, o combate ao tráfico humano, a contratação local através de parcerias e a protecção da vida selvagem.

"Hoje temos o prazer de levar os nossos esforços ao próximo nível com um compromisso inicial de 1 milhão de dólares, que nos permitirá investir e ampliar as iniciativas que constroem competências entre os jovens, mitigar riscos de tráfico de seres humanos, envolver os empresários locais através da nossa cadeia de abastecimento, melhorar a eficiência da água e promover o turismo baseado na vida selvagem responsável", disse o presidente da Hilton, Chris Nassetta, citado no comunicado.