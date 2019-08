O memorando de entendimento visa a revisão do atual contrato coletivo de trabalho dos motoristas, cuja nova versão deverá vigorar a partir de 1 janeiro de 2020. A Fectrans destaca oito pontos do acordo que foi alcançado, sem detalhar cada um deles:



– Reformulação da cláusula relativa à isenção de horário dos trabalhadores, com a melhoria da sua fórmula de cálculo e a articulação com a cláusula dos limites do tempo de trabalho extraordinário;



– Novas regras do pagamento do trabalho noturno;



– Revisão do conceito de disponibilidade em tripulação múltipla;



– Melhoria e valorização do valor das ajudas de custo e diuturnidades;



– Alteração do critério de atribuição das ajudas de custo diárias no transporte ibérico e internacional;



– Regulamentação da atribuição dos descansos compensatórios do trabalho efetuado aos domingos e feriados;



– Criação de um subsídio de operações para as situações excecionadas no contrato coletivo de trabalho (um subsídio diferente do que já estava previsto no protocolo estabelecido a 17 de maio para os motoristas de matérias perigosas);



– Atualização mínima de 120 euros da retribuição mensal garantida aos motoristas de pesados (atualmente com uma retribuição base de 700 euros, complemento salarial, isenção de horário, diuturnidades e subsídio noturno). Para além disso, os restantes trabalhadores do setor terão aumentos de 4% a 6% na retribuição base.



A Fectrans esclarece, ainda, que o acordo prevê a realização de uma reunião do "grupo de trabalho para a avaliação das condições de carga e descargas nos operadores logísticos e portos marítimos", ainda em agosto. Também até ao final deste mês, o Governo irá publicar uma portaria que "proíbe a circulação de veículos de matérias perigosas em cisterna aos domingos e feriados".



Já no dia 30 de agosto, a Fectrans irá reunir-se com o ministro do Trabalho para "discutir os mecanismos de fiscalização" do novo contrato coletivo de trabalho.



Greve mantém-se



Foi um "acordo histórico", que se aproxima da "redação final daquilo que vai ser a revisão da convenção coletiva que vai entrar em vigor a partir de janeiro", declarou Pedro Polónio, vice-presidente da Antram, no final da reunião realizada com a Fectrans.



Sobre o mesmo acordo, José Manuel Oliveira, coordenador nacional da Fectrans, partilhou outra visão: "É a vitória da teimosia de quem entendeu que a luta se deve desenvolver na mesa da negociação e é nesse contexto que fazemos a avaliação deste acordo, sabendo sempre que não era aquilo que gostaríamos de atingir".



Já para o SNMMP, o acordo não tem qualquer valor. "A Fectrans veio demonstrar como funciona. Pela segunda vez em menos de um ano, veio efetivar um contrato à revelia dos trabalhadores. Os trabalhadores nada têm a dizer sobre as condições que lhes vão ser impostas", afirmou Pedro Pardal Henriques, porta-voz deste sindicato.



Os motoristas mantêm, assim, uma greve que se prolonga há quatro dias. E poderá manter-se "por vários dias", admitiu o presidente deste sindicato, Francisco São Bento, que insiste em negociar com a Antram, apesar de a associação dos empresários já ter rejeitado mais negociações enquanto a greve se mantiver.



Esta tarde, pelas 15h00, os representantes do SNMMP estarão nas instalações da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), tendo desafiado a Antram a apresentar-se no mesmo local para que aí decorram negociações. A Antram já anuncio que não irá comparecer.

