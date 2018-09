H&M dispara mais de 11% após resultados

As acções da H&M estão a subir mais de 11% para 164,98 coroas suecas, elevando para 35% a subida só em Setembro. Os títulos estão a recuperar de quedas registadas nos últimos meses, negociando em máximos de Janeiro. A Bloomberg realça que a subida desta quinta-feira é a mais pronunciada desde Setembro de 2017.



A contribuir para este desempenho esteve a apresentação dos resultados dos primeiros noves meses do ano. Apesar dos lucros terem caído 25% para 9,1 mil milhões de coroas suecas (878 milhões de euros), as receitas cresceram quase 3%.

E os números do terceiro trimestre são positivos, com o resultado bruto a aumentar e a margem bruta a crescer face ao passado. Indicadores que levaram os investidores a elevar as acções da empresa.

Em Portugal a H&M também cresceu, ainda que com um ritmo menor, reportando um aumento de 1% nas receitas, em euros, no acumulado dos nove meses.