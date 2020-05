Hoje fazemos anos. Obrigado!

Faz hoje 17 anos que a edição diária do Negócios chegou pela primeira vez às bancas, dando um fôlego decisivo ao projeto que nascera cinco anos e meio antes no digital. Foi um momento fundamental para a construção da marca de referência da informação económica em Portugal, em papel e no online.

A primeira edição diária do Negócios saiu para a rua a 8 de Maio de 2003. Tal como agora, Portugal atravessava uma crise. "Recuperação só em 2005", previa Vítor Constâncio, então governador do Banco de Portugal, na manchete do primeiro diário a chegar aos escaparates. A que atravessamos agora é ainda mais severa, as suas consequências ainda difíceis de prever.