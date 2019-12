Holanda quer colher pelo menos 900 milhões no primeiro leilão de 5G

A Holanda espera angariar um mínimo de 900 milhões de euros no primeiro leilão de banda larga para redes 5G.





O concurso vai ser feito por rondas e as empresas KPN, VodafoneZiggo e T-Mobile são as participantes esperadas, embora qualquer empresa seja livre de participar.





O leilão para as bandas de 700, 1.400 e 2.100 megahertz deverá acontecer no próximo dia 30 de julho, avançou ainda o secretário de Estado para os Assuntos Económicos holandês, Mona Keijzer.





Paralelamente, os responsáveis pelo concurso advertiram que caso os fornecedores de equipamento levantassem dúvidas ao nível da segurança seriam banidos. A Huawei é um dos casos mais badalados, depois de os Estado Unidos terem acusado esta empresa chinesa de colaborar com o respetivo governo para efeitos de espionagem. A tecnológica sempre negou esta afirmação.





"As componentes críticas da infraestrutura só podem ser fornecidas por entidades de confiança", afirmou Keijzer. Apesar de não nomear a Huawei, este representando do Estado holandês escreve que "a exclusão de um fornecedor pode ocorrer se existir a suspeição de que pode usar com os fins errados ou desativar as telecomunicações holandesas. Ou se existirem laços próximos de um governo estrangeiro que envolvam espionagem".