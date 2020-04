"Holding" de Trump tenta moratória junto do Deutsche Bank

A "holding" que reúne os negócios da família de Donald Trump está a negociar com o Deutsche Bank uma moratória no crédito. Empresa não pode beneficiar de apoios públicos.

A Trump Organization, "holding" com os negócios da família do presidente dos EUA, está a negociar com o Deutsche Bank o adiamento do pagamento de prestações de créditos, avança o The New York Times, citando fontes próximas do processo.



Segundo o jornal, representantes da Trump Organization contataram a unidade de "private banking" do Deutsche Bank em Nova Iorque no mês passado e as negociações encontram-se a decorrer informalmente. O banco alemão, principal credor da "holding" da família de Donald Trump, está a negociar com outras empresas ligadas ao setor imobiliário nos EUA.