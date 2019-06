Hollywood vai ter dificuldade em romper o namoro com a Netflix

Há dois anos, a Walt Disney divorciou-se da Netflix numa declaração pública de guerra. A dona dos filmes Star Wars, Marvel e Pixar disse que iria suspender as licenças de filmes para o serviço de TV pago online mais popular do mundo. O objetivo da Disney era transmitir os filmes nos seus próprios serviços de streaming.

No entanto, a gigante da media esqueceu-se de um detalhe importante: todos os filmes lançados entre janeiro de 2016 e dezembro de 2018 - incluindo épicos como "Pantera Negra" - estarão disponíveis novamente na Netflix em 2026, revelaram pessoas com conhecimento do assunto. Questões semelhantes confrontam outros titãs da media como a NBC Universal e a AT&T, que controla a HBO e a Warner Bros. A Netflix, com cerca de 150 milhões de assinantes em todo o mundo, possui algumas das séries mais populares vinculadas nos contratos durante anos.

Muito tem sido dito nas últimas semanas sobre a possibilidade de a Netflix perder séries populares como "Friends" e "The Office", já que os donos destes programas - AT&T e Comcast – estão a planear as suas próprias iniciativas online e a discutir se devem continuar a oferecer conteúdos. A Netflix usou as suas séries e filmes para revolucionar a TV paga e criar uma empresa de streaming que investidores avaliam em mais de 150 mil milhões de dólares.

Analistas pessimistas apontam para os riscos de a Netflix perder conteúdo popular. Embora as ações tenham subido 30%, acumularam uma queda superior a 7% em maio.

Mas, como a Disney, empresas que transmitem programas da Netflix estão vinculadas a acordos que fizeram há muito tempo, salientaram as mesmas fontes, que pediram para não serem identificadas porque o assunto é confidencial.

Dos 10 programas licenciados mais populares da Netflix, pelo menos oito estarão no serviço de streaming nos próximos anos, de acordo com as mesmas fontes. "Grey’s Anatomy", "The Walking Dead" e uma série de programas da rede CW, como "Riverdale" e "Supernatural", permanecerão na Netflix pelo tempo que estiverem no ar - e de três a seis anos depois desse período. Isto significa que a Netflix poderá transmiti-los até pelo menos 2023 e, provavelmente, bem depois disso.

(Texto original: Hollywood Studios Say They’re Quitting Netflix, But the Truth Is More Complicated)