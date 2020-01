Já se sabia que a Davide Campari-Milano tinha alcançado um acordo preliminar para vender a histórica Villa Les Cedres, na Riviera Francesa, por 200 milhões de euros. Faltava saber quem tinha comprado esta que é conhecida como a casa mais cara do mundo.

De acordo com o Financial Times, o comprador é Rinat Akhmetov, considerado o homem mais rico da Ucrânia, com uma fortuna avaliada pela Forbes em 6,7 mil milhões de dólares e presente em diversas áreas de negócio, desde a energia às telecoms, passando pelo futebol (é dono do Shakhtar Donetsk, clube que mais vezes tem sido campeão ucraniano nos últimos anos e atualmente é treinado pelo português Luís Castro).

No imobiliário, o portfolio de Akhmetov também se destaca pelo apartamento no valor de 137 milhões de libras em Londres. Este foi comprado em 2011 e na altura era o mais caro do Reino Unido. Mas a estrela passará a ser a Villa Les Cedres, que passou para as mãos da Campari quando a fabricante de bebidas italiana adquiriu a Grand Marnier em 2016.

De acordo com um comunicado citado pelo Financial Times, Rinat Akhmetov vê esta compra como um investimento de longo prazo.

A Campari pedia 350 milhões de euros mas aceitou fechar o negócio por 200 milhões de euros. A companhia ficará com 80 milhões de euros e o resto dará aos acionistas, entre eles a família Marnier-Lapostolle, que era a proprietária da Villa les Cedres, localizada na cidade costeira Saint-Jean-Cap-Ferrat, desde a década de 1920. Antes disso, a propriedade teve como dono o rei Leopoldo II da Bélgica.



Cercada por um jardim botânico de 14 hectares, a mansão fica numa península que se projeta para o Mediterrâneo entre Nice e Mónaco. A cidade tem atraído ricos e famosos como o cofundador da Microsoft Paul Allen, o compositor Andrew Lloyd Webber e a família Ferrero, dona da marca Nutella.