“Homens de Bruno de Carvalho” abandonam SAD do Sporting

No comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sporting SAD indica que ambos os administradores, que faziam parte da comissão executiva da SAD liderada por Bruno de Carvalho, apresentaram a sua renúncia em carta datada de 26 de Junho.





Desta forma, o presidente da SAD, José Sousa Cintra, poderá cooptar novos elementos para fazer parte da administração.



A renúncia dos administradores próximos de Bruno de Carvalho permite a Sousa Cintra escolher novos nomes da sua confiança para a comissão executiva da SAD. Os estatutos da SAD indicam que, por exemplo, a contratação ou venda de jogadores necessitava da assinatura conjunta de três administradores, incluindo o presidente da SAD.



A alínea d) do ponto 1 do artigo 16º dos estatutos refere que a SAD fica vinculada "pela assinatura, conjunta, de três administradores sendo uma delas obrigatoriamente do Presidente do Conselho de Administração, com relação às matérias, ou actos que envolvam a assunção de encargos em montante superior a Euro 100.000 (cem mil euros) ano e por transacção, ou a aquisição ou alienação de qualquer activos e direitos (incluindo direitos de crédito), relevantes para o desenvolvimento da actividade da sociedade e independentemente do seu valor".



(Notícia actualizada às 17:52)