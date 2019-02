Honda vai encerrar fábrica no Reino Unido com 3.500 trabalhadores

A Honda vai encerrar a sua fábrica em Swindon, no Reino Unido, em 2022, eliminando cerca de 3.500 postos de trabalho, avança a BBC esta segunda-feira, 18 de fevereiro.

A fabricante automóvel japonesa ainda não anunciou formalmente a decisão, mas o deputado local Justin Tomlinson referiu ter falado com a empresa nipónica que confirmou a informação. Até 2021, indicou o deputado, não está prevista qualquer redução de pessoal ou diminuição da produção.

No ano passado a empresa fabricou 160 mil unidades do modelo Civic em Swindon, dos quais 90% foram exportados para países da União Europeia (UE).

Tomlinson escreveu no Twitter que "a Honda clarificou que a decisão baseia-se em tendências globais e não está relacionada com o Brexit, toda a produção para o mercado europeu será consolidada no Japão em 2021".

James Atwood, sub-editor da revista Autocar, disse à BBC que um fator que poderá ter influenciado a decisão da Honda é o recente acordo comercial entre a UE e o Japão que elimina as tarifas à importação de automóveis em ambos os blocos económicos.

Este mês a Nissan decidiu cancelar os planos de construir uma fábrica em Sunderland para a produção do SUV X-Trail devido ao Brexit.