A nova unidade de alojamento que irá permitir que a Selecção Nacional fique instalada dia e noite na Cidade do Futebol vai estar pronta antes do Europeu 2020 e, portanto, em condições de acolher o estágio final dos convocados de Fernando Santos para a fase final daquela competição.A obra da FPF já está licenciada pela câmara e arranca antes do fim do ano, assegurou fonte oficial da federação. O novo edifício ficará num dos topos do relvado principal com um custo de cerca de 4 milhões de euros, verba que está definida para o investimento na construção da fase 2 da Cidade do Futebol. A unidade de alojamento (com três pisos) será destinada em exclusivo à Seleção A quando se encontrar em estágio, mas poderá ser utilizada por duas selecções da formação em simultâneo.A construção do museu e do pavilhão para o futsal serão as próximas empreitadas da federação liderada por Fernando Gomes.