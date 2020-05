A Casa da Calçada Relais & Châteaux, situada no centro histórico de Amarante, reabre no primeiro dia de junho, seguindo-se o seu premiado restaurante Largo do Paço, no dia 4.

Manuel António da Mota (falecido em 1995), pai do atual CEO da Mota-Engil, sonhava comprar este palácio. Em junho de 1946 fundou, em Amarante, a Mota & Companhia (que viria mais tarde a fundir-se com a Engil, na passagem para o século XXI), criando uma sucursal em Angola, onde iniciou actividade e em exclusivo até 1974.



O sonho tornou-se realidade nos anos 60 do século passado, quando o fundador do maior grupo português de construção comprou o palácio, para onde foi viver a família Mota.



Em 2001 a propriedade foi completamente recuperada e transformada num hotel de charme, o Casa da Calçada, com apenas 30 quartos. Dois anos depois, ganhava o selo da conceituada cadeia Relais & Châteaux.



O cinco estrelas Casa da Calçada integra o restaurante Largo do Paço, com a assinatura do "chef" Tiago Bonito e vencedor de vários prémios, entre os quais uma estrela Michelin desde 2004 (à exceção de 2006).



Depois de terem estado fechados mais de dois meses, devido à pandemia da covid-19, vão reabrir em junho – o hotel no dia 1 e o restaurante no dia 4.



"A Casa da Calçada Relais & Châteaux reabre com o selo de garantia Clean & Safe do Turismo de Portugal e uma nova parceria com a Clínica Ponte Saúde, que garante aos hóspedes médico disponível 24 horas", avança a empresa, em comunicado.



Os quartos só serão ocupados novamente após uma quarentena de 72 horas.



Entre as campanhas especiais criadas para esta altura, destaca-se o desconto de 25% para os profissionais da área da saúde, "como forma de reconhecimento pelo seu trabalho e empenho durante esta fase complicada", justifica a mesma fonte.



Já o restaurante Largo do Paço, reabre "cumprindo todos os procedimentos de higiene e segurança" e com um novo horário – de quinta-feira a sábado entre as 19h30 e as 22h30, e para o almoço de domingo, entre as 12h30 e as 15h.



"Estes dois meses foram longos para todos, mas a nossa equipa teve a oportunidade de desenvolver criativamente novos pratos e de valorizar ainda mais os produtos locais que trabalhamos no nosso menu", revela o "chef" Tiago Bonito.

Entre o Porto e o Vale o Douro, há em Amarante um belo e imponente palácio do século XVI, de estilo barroco, que foi construído para ser um dos principais palácios do Conde de Redondo.Um edifício que alojou os comandos aliados (portugueses e ingleses) durante as invasões francesas, e onde nasceu, em 1880, António do Lago Cerqueira, que pertencia à família dos então proprietários e foi um dos mais importantes líderes políticos da Primeira República, tornando o palácio num ponto de encontro entre políticos e intelectuais na viragem para o século XX.