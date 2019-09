Hotel Luna Alvor Bay à venda num leilão online por 20,2 milhões

Um aparthotel de três estrelas situado a apenas 100 metros da praia de Alvor, em Portimão, está a ser vendido num leilão eletrónico por um valor-base de 20,235 milhões de euros.

Atualmente explorado pelo grupo Luna Hotels & Resorts, sob o nome Luna Alvor Bay, o edifício está a ser vendido em sede de insolvência da proprietária do imóvel, a imobiliária Landterrasse, que foi requerida pelo BCP.

Colocada na plataforma e-leilões a 30 de agosto passado, o leilão decorre até 10 de outubro, não tendo registado qualquer licitação até às 16h50 deste sábado, 7 de setembro.

De acordo com as regras do leilão, o imóvel poderá ser vendido por 85% do valor de abertura, ou seja, por 17,2 milhões de euros.

A funcionar deste abril de 2016, o e-leilões.pt é uma plataforma desenvolvida pela Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução para realização da venda de bens através de leilão eletrónico.

"As 150 frações fazem parte de uma unidade hoteleira, enquanto tal, não podem ser vendidas separadamente", sublinha o anúncio de venda, detalhando que "as frações são vendidas em conjunto com os bens móveis que constituem o equipamento de utilização corrente de tal estabelecimento hoteleiro e que estão avaliados em 300 mil euros".

O anúncio refere, ainda, que, "por contrato de cessão de exploração, o empreendimento turístico encontra-se a ser explorado pela sociedade Staroteis", do grupo Luna Hotels & Resorts.

Um contrato de cessão de exploração que, lê-se no mesmo anúncio, "deve considerar-se um ónus que caduca com o procedimento de venda, sendo o imóvel vendido livre de todos os ónus ou encargos".



O Negócios tentou, sem sucesso, contactar a administradora de insolvência da Landterrasse e a administração do grupo que gere o Luna Alvor Bay.