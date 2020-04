E acrescentou: "As medidas que o Governo colocou à disposição, nomedamente o regime de lay-off, terão de ser utilizadas pelos hoteleiros". Antes de recorrer a esse regime, detalhou ainda Raul Martins, "as primeiras formas de ultrapassar a situação de crise serão a recuperação de horas e de férias, ou mesmo um crédito de horas aos trabalhadores, que poderão ser mandados para casa e compensarão as horas quando a situação for normalizada".



O regime de lay-off simplificado criado pelo Governo destina-se a empresas que vejam a sua atividade severamente afetada devido à pandemia. Através deste regime, os trabalhadores terão a garantia de retribuições ilíquidas equivalentes a dois terços do salário, até 1.905 euros, sendo 30% suportado pelo empregador e 70% pela Segurança Social, até um máximo de seis meses.



A AHP estima que o setor deverá perder entre 500 milhões e 800 milhões de euros de receitas só entre 1 de março e 30 de junho deste ano. Estas projeções têm em consideração, contudo, os valores das receitas arrecadadas em igual do período do ano passado e não consideram o efeito da quebra de novas reservas. Os números poderão, assim, ser mais elevados.



A maioria dos hoteleiros espera, contudo, que o turismo global venha a recuperar até ao final do primeiro semestre, esperando, assim, compensar parte do impacto sentido neste período durante a época alta.

