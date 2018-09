Hovione inaugura investimento de 30 milhões nos EUA

A Hovione inaugurou quarta-feira, 26 de Setembro, as novas instalações do seu centro de investigação e desenvolvimento (I&D) em Nova Jérsia, Estados Unidos, onde investiu 30 milhões de euros.





A multinacional portuguesa que opera na área da química-farmacêutica duplicou a área da fábrica e laboratório na unidade de Nova Jérsia, um processo que permitiu a criação de 60 novos empregos. Na abertura das novas instalações, onde foram incorporadas tecnologias de ponta na engenharia de partículas e em sistemas de produção em contínuo. Marcaram presença a mayor de East Windsor, Nova Jérsia, Janice S. Mironov, o CEO da Hovione, Guy Villax e o comissário do AICEP nos EUA, Pedro Couto Miranda.





"Nos últimos 18 anos este centro de I&D tem tido um papel chave na captação de novos clientes e foi daqui que fornecemos as fases clínicas daqueles que são hoje produtos comerciais que a nossa fábrica de Loures fornece para o Mundo inteiro. São medicamentos que curam a Hepatite C, tratam a fibrose quistica e a leucemia – são brilhantes invenções Americanas mas a produção comercial é "made in Portugal", afirma Gui Villax em comunicado.