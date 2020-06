HSBC retoma plano para cortar 35 mil postos de trabalho

A pandemia adiou os planos do HSBC para despedir 35 mil colaboradores em todo o mundo, anunciados no início do ano. Mas esta redução da força laboral será agora retomada pelo banco britânico, adianta a Reuters , numa altura em que a instituição financeira tenta reforçar a sua rentabilidade nos vários mercados onde opera.

"Desde fevereiro que temos avançado com alguns pontos do nosso programa de transformação, mas precisamos agora de olhar para o longo prazo e avançar com outros aspetos, incluindo a redução dos custos", afirmou Noel Quinn, CEO do banco, numa nota enviada aos 235 mil colaboradores, a que a Bloomberg teve acesso e que foi confirmada por um porta-voz do HSBC.



"Não podíamos manter a pausa na redução de postos de trabalho indefinitivamente", acrescentou o responsável, notando que as medidas anunciadas em fevereiro pelo banco "são ainda mais necessárias hoje".





Foi no arranque do ano, antes de a pandemia começar a assolar os vários países, que o HSBC anunciou uma quebra de 53% nos lucros em 2019 e a decisão de cortar 35 mil postos de trabalho. Ou seja, 15% da sua força laboral em todo o mundo.