Huawei afirma-se “primeiro fornecedor” de 5G com 46 contratos em todo o mundo

A Huawei anuncia que fechou 46 contratos comerciais para a implementação do 5G, espalhados por todo o mundo. Isto, num contexto de guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, a qual deverá abalar a venda de smartphones da marca chinesa a nível internacional, com uma quebra que pode chegar aos 60%.





"Espera-se que, em 2025, os ganhos provenientes do 5G em todo o mundo cheguem a 225.000 milhões de euros", estima o vice-presidente da Huawei para a Europa, Abraham Liu. A tecnológica afirma já estar presente em 170 países, posicionando-se como "o primeiro fornecedor de redes 5G", de acordo com o comunicado enviado à imprensa.

Embora a empresa não especifique as localizações dos contratos, a Huawei organizou, no passado dia 21 de maio no Centro de Cibersegurança de Bruxelas, uma sessão de apresentação do plano de colaboração com as instituições europeias.