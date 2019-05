Huawei dá novo passo para acelerar processo contra os EUA

A Huawei entregou novos documentos à justiça americana no sentido de acelerar a decisão do processo que instaurou contra os Estados Unidos. Nesta contenda legal, a empresa chinesa defende a inconstitucionalidade da lei que proíbe a compra dos seus produtos por parte das agências governamentais norte-americanas.





Esta terça-feira, 28 de maio, a Huawei entregou documentos legais que exigem uma maior brevidade na resolução do processo. A fabricante chinesa defende que o impasse atual contribui para a criação de um estigma em relação à Huawei como "ferramenta" do Governo chinês e afeta a capacidade de fazer negócio nos Estados Unidos.





A posição de que a lei aprovada pelos Estados Unidos e que condiciona a compra de produtos Huawei é inconstitucional deu entrada na justiça norte-americana já no passado mês de março.





A lei da discórdia, a National Defense Authorization Act (NDAA), permitiu a proibição do uso de equipamentos tanto da Huawei como da rival chinesa ZTE através de uma das suas secções, a 889. De acordo com os advogados da empresa chinesa, esta secção viola a constituição porque permite a punição de uma entidade sem a abertura de um processo no qual a visada possa ouvir a acusação e defender-se de eventuais provas apresentadas.





Os Estados Unidos avançaram com esta proibição alegando riscos para a segurança nacional do país decorrentes do uso de equipamentos destas empresas. Um dos factores a levantar dúvidas é uma lei que entrou em vigor na China, a qual requer às empresas nacionais que deem assistência ao Governo quando solicitado. As suspeitas de espionagem lançadas têm sido negadas repetidamente pela Huawei.